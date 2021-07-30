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Италия. Серия А

«Милан» хочет арендовать Иличича

30 Июля 2021 • 19:03 Комментировать
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Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич может продолжить карьеру в «Милане», передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что миланский клуб заинтересован в аренде игрока с последующим правом выкупа.

«Аталанта» хочет получить за своего основного игрока восемь миллионов евро, однако в руководстве «Милана» считают эту сумму завышенной и готовы предложить три. Стороны будут продолжать переговоры.

Напомним, что 33-летний Иличич перешёл в «Аталанту» из «Фиорентины» в 2017 году за 6,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» Хаким Зиеш не против продолжить карьеру в «Милане».

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Милан Аталанта Йосип Иличич Трансферы футбола - лето 2021
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