«Милан» хочет арендовать Иличича

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич может продолжить карьеру в «Милане», передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что миланский клуб заинтересован в аренде игрока с последующим правом выкупа.

«Аталанта» хочет получить за своего основного игрока восемь миллионов евро, однако в руководстве «Милана» считают эту сумму завышенной и готовы предложить три. Стороны будут продолжать переговоры.

Напомним, что 33-летний Иличич перешёл в «Аталанту» из «Фиорентины» в 2017 году за 6,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» Хаким Зиеш не против продолжить карьеру в «Милане».