Марокканский полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш не против сменить клуб в текущее трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «Милан» продолжает переговоры с «Челси» по игроку, а сам Зиеш не против покинуть стан «Челси» из-за недостатка игровой практики.

Утверждается однако, что клубам будет сложно прийти к соглашению, так как «Челси» не желает прощаться с марокканским футболистом. «Милан» же надеется переманить ещё одного футболиста лондонского клуба после переходов защитника Фикайо Томори и нападающего Оливье Жиру.

Хаким Зиеш присоединился к «Челси» прошлым летом, перейдя из амстердамского «Аякса». В 39 матчах за «Челси» в прошлом сезоне Хаким Зиеш отметился 6 голами и 4 голевыми передачами.