Фработта стал игроком «Вероны»

Итальянский защитник Джанлука Фработта перешел в «Верону» на правах аренды. Об этом сообщает CalcioMercato.

По данным источника, 22-летний футболист присоединится к «Вероне» на правах аренды на один сезон, а у его нового клуба будет право выкупа игрока.

Ранее игрока связывали с возможным переходом в «Аталанту», но бергамаски подписали защитника «Пармы» Джузеппе Пеццелью. Также футболистом интересовался «Дженоа».

В прошлом сезоне Джанлука Фработта провел за «Ювентус» 17 матчей под руководством Андреа Пирло. Но новый рулевой Массимилиано Аллегри не рассчитывает на молодого игрока и принял решение отпустить того.