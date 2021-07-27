Президент «Ювентуса» Аньелли: «Аллегри олицетворяет дух нашего клуба»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал возвращение Массимилиано Аллегри на пост главного тренера туринского клуба.

«Бесполезно представлять его и повторять всего его победы. Не удивлюсь, если его серию побед в Серии А (пять подряд - Прим. ред) никто не повторит. Он олицетворяет наш дух, который заключается в том, чтобы постоянно побеждать. Мы усердно работаем каждый день, чтобы добиваться новых побед. За каждым нашим трофеем стоит очень много работы», - цитирует Аньелли Football Italia.

Напомним, что Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Вместе с туринским клубом он пять раз становился чемпионом Италии.