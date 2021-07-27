Агент Дибалы направился в Турин

Агент аргентинского нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы находится в пути в Турин для обсуждения подписания игроком нового контракта с клубом. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, агент футболиста по приезду в Турин должен будет отбыть 10-дневный карантин перед тем, как иметь возможность контактировать с представителями «Ювентуса».

Действующее соглашение Пауло Дибалы с туринским клубом истекает следующим летом. Игрок уже присоединился к команде на предсезонной подготовке, так как не принимал участия в турнире Кубка Америки, по итогам которого сборная Аргентины стала обладательницей трофея.