Тренер «Торино»: «Не понимаю, что у российских футболистов с менталитетом»

Опытный итальянский специалист Джанлука Кабелла, открывший миру, например, Мойзе Кина, работает главным тренером детских команд по отдельным возрастам в «Торино». В Россию он прилетел, чтобы проводить тренировки в двухнедельном лагере в официальной академии туринского клуба в Сочи. Сетевое издание «Евро-Футбол.ру» поговорило с итальянским специалистом, который умеет определять молодых талантов.

– За счет чего Италия выиграла чемпионат Европы?

– Манчини начали работать с командой три года назад. Каждый день он делали вещи, которые позволяли команде расти. Он создали эту команду. Конечно, за этот период менялась и ментальность. До определенного момента Италия больше играла от обороны, но теперь они начали больше импровизировать – качественно импровизировать. Они стараются играть в красивый футбол. Для меня лучший матч на Евро-2020 – это Италия против Испании. Это был настоящий финал для меня. Просто Англия играет очень глубоко в обороне – начинают вести 1:0 и перестают делать вообще что-либо.

– Этот результат может вдохновить молодых футболистов?

– Да. И я могу сказать это парням в любом уголке света. Что касается этого лагеря, то здесь ребята работают очень много. Сейчас в Сочи очень жарко. Но они вкалывают на поле. Это хорошо. Я их спрашиваю, в чем разница между обычными тренировками в России и тренировками в этом лагере. И многие ребята говорят, что главная разница – большое количество работы с мячом, а не без его здесь. Для меня важно, чтобы детишки много играли с мячом – все время, много часов.

– Как вы думаете, почему в России не так много хороших футболистов? Причина в детском футболе?

– Я не знаю. Не могу сказать, потому что Россия очень большая страна. Для меня это тоже очень большой вопрос: почему в такой большой стране не так много звезд мирового футбола? Я не могу понять, почему. И еще я не понимаю, что у футболистов с менталитетом. Просто в других видах спорта русские очень хороши. Сейчас как раз стартуют Олимпийские игры, на которых Россия постоянно первая или вторая на планете. Это странно. Надо понять, хорош ли русский менталитет, или что-то надо поменять. Может, отношение к тренировкам, чтобы лучше расти.

– Может в России вы заметили игроков, у которых большое футбольное будущее?

– Большое будущее – это очень сложный вопрос. Я не могу предсказывать будущее. Сейчас я могу сказать, что здесь есть ребята, которых я взял бы в Италию в свою команду. Но это только в этот момент. Для меня существует только сейчас. Сейчас есть парень, который уже годится в профессионалы в Италии.

– Сколько таких ребят?

– Сейчас я слежу за 4-5 ребятами. За эти 15 дней с нами работала группа из 35 человек. Из них я отметил 4-5 футболистов. Это очень хороший показатель – на уровне европейского. Я не скажу, что они станут профессиональными футболистами. Но у них есть потенциал, чтобы играть в футбол и правильный настрой.

– Вы следите за детским футболом в других странах? Что можете сказать, например, о Германии?

– Германия – это совершенно другая страна с другим менталитетом – европейским. Я видел отличных футболистов в Австралии, например, когда там работал. Дети одинаковы в любой части света. Футбол одинаков в любой части света. Что меняется? Сам мир. Ну и количество часов, которые дети проводят, играя в футбол.

– Что вы думаете об этом лагере в Сочи, об условиях работы?

– Для меня это первый раз в подобном лагере в Сочи. Все хорошо. Я открыл для себя сюда дорогу и планирую проводить этот лагерь и в следующем году, и дальше. Здесь очень хорошая локация, хорошая организация, отличное поле. Для детей созданы все условия, чтобы расти в профессиональном плане и играть в футбол большое количество времени. Мы играем очень много, потому что этот лагерь отличается от того, что я организую в Италии. Там мы собираемся на одну неделю, а здесь – на две. Здесь много тренировок, на которых мы можем наблюдать за ребятами. А еще у нас есть возможность проводить матчи. Это позволяет просматривать ребят не только на тренировках, но и в условиях футбольного матча. Очень хорошо, что у нас есть возможность снимать видео и показывать его потом детям, объясняя, что они делают правильно и где ошибаются.