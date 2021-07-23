Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Педро может продолжить карьеру в «Дженоа»

23 Июля 2021, 15:56,

«Дженоа» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Педро Родригесу, передаёт Gazzetta dello Sport. Сообщается, что итальянский клуб в ближайшее время свяжется с окружением игрока, чтобы обсудить возможный переход.

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не рассчитывает на Педро в следующем сезоне. Ранее он не взял игрока на предсезонные сборы. Этой ситуацией намерен воспользоваться «Дженоа», который хочет взять игрока в аренду. Контракт испанца с римским клубом действует до июня 2023 года.

Напомним, что Педро перешёл в «Рому» в прошлом году на правах свободного агента. Ранее игрок выступал за «Челси». В прошлом сезоне на счету 33-летнего футболиста 40 матчей во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

0
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Рома, Дженоа, Трансферы футбола - лето 2021, Педро Родригес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Популярные материалы
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола