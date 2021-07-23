Педро может продолжить карьеру в «Дженоа»

«Дженоа» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Педро Родригесу, передаёт Gazzetta dello Sport. Сообщается, что итальянский клуб в ближайшее время свяжется с окружением игрока, чтобы обсудить возможный переход.

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не рассчитывает на Педро в следующем сезоне. Ранее он не взял игрока на предсезонные сборы. Этой ситуацией намерен воспользоваться «Дженоа», который хочет взять игрока в аренду. Контракт испанца с римским клубом действует до июня 2023 года.

Напомним, что Педро перешёл в «Рому» в прошлом году на правах свободного агента. Ранее игрок выступал за «Челси». В прошлом сезоне на счету 33-летнего футболиста 40 матчей во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и отдал семь результативных передач.