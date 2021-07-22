Балло-Туре поделился тем, что ему сказал Пиоли после перехода в «Милан»

Французкий защитник Фоде Балло-Туре, перешедший днями ранее из «Монако» в «Милан», на первой пресс-конференции в качестве игрока команды рассказал, что очень рад присоединиться к клубу.

«Сначала со мной связались представители «Милана», я не мог в это поверить. «Милан» - топ-клуб, я не мог терять возможность прийти сюда. Я понемногу учу итальянский, Стефано Пиоли сказал мне, что я могу обратиться к нему с каким угодно вопросом, когда будет нужно», - сказал футболист.

Фоде Балло-Туре в прошлом сезоне отыграл за «Монако» 24 матча во французской Лиге 1, при этом не отметившись результативными действиями.