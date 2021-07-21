Кьеллини близок к получению нового контракта

«Ювентус» открыт к обсуждению со своим центральным защитником Джорджо Кьеллини нового трудового договора.

«Старая синьора» заинтересована в сохранении своего ключевого центрбэка в составе. Подтверждает готовность гранда Серии А переподписать соглашение с 36-летним стоппером источник Calciomercato.

Отметим, что Джорджо Кьеллини формально пребывает в статусе свободного агента. Его контракт с «Юве» утратил юридическую силу, пока игрок находился со сборной Италии на чемпионате Европы, ставшем для команды Роберто Манчини триумфальным.

Сообщается, что защитнику предложат провести на «Альянц Стэдиуме» еще один год. Правда, оклад игрока будет незначительно урезан.