Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
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В Италии могут уменьшить число команд в Серии А и ввести плей-офф

20 Июля 2021, 20:01,

Руководство Серии А рассматривает возможность изменить структуру чемпионата Италии, передаёт Corriere della Sera.

Сообщается, что в Италии могут сократить число команд в высшем дивизионе с 20 до 18. Также рассматривают введение системы плей-офф для определения самых высоких мест.

Главным сторонником реформ является президент Федерации футбола страны Габриэле Гравина, который хотел бы их ввести с сезона 2023/24. Возможные изменения обсудят завтра, 21 июля.

Напомним, что в прошлом году чемпионом Италии стал миланский «Интер», которому удалось прервать гегемонию «Ювентус». Ранее туринский клуб становился чемпионом страны девять раз подряд.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Серия А, Чемпионат Италии
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