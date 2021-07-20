В Италии могут уменьшить число команд в Серии А и ввести плей-офф

Руководство Серии А рассматривает возможность изменить структуру чемпионата Италии, передаёт Corriere della Sera.

Сообщается, что в Италии могут сократить число команд в высшем дивизионе с 20 до 18. Также рассматривают введение системы плей-офф для определения самых высоких мест.

Главным сторонником реформ является президент Федерации футбола страны Габриэле Гравина, который хотел бы их ввести с сезона 2023/24. Возможные изменения обсудят завтра, 21 июля.

Напомним, что в прошлом году чемпионом Италии стал миланский «Интер», которому удалось прервать гегемонию «Ювентус». Ранее туринский клуб становился чемпионом страны девять раз подряд.