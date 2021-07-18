Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
Сделать ставку
﻿

​Индзаги обещает подвести «Интер» в лучшей форме к старту сезона

18 Июля 2021, 14:37,

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после победы над «Лугано» (2:2, 6:5 пен.) в Кубке региона Лугано.

«Я знал, что это будет сложный товарищеский матч. Ребята отнеслись к игре серьёзно. Мы проигрывали в два мяча, но остались в игре и хорошо отреагировали при ограниченной возможности для ротации. Я очень доволен, мы играли до конца.

Постепенно мы будем вводить в состав вернувшихся игроков. Сейчас на подходе Стефан де Врей и Марсело Брозович. Мы работаем и будем в наилучшей форме к 22 августа», - рассказал Индзаги клубной пресс-службе.

Напомним, что «Интер» является действующим чемпионом Италии.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Симоне Индзаги
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Карыч Кар
18 Июля 2021, 14:47

Посмотрим, посмотрим...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола