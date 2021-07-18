​Индзаги обещает подвести «Интер» в лучшей форме к старту сезона

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после победы над «Лугано» (2:2, 6:5 пен.) в Кубке региона Лугано.

«Я знал, что это будет сложный товарищеский матч. Ребята отнеслись к игре серьёзно. Мы проигрывали в два мяча, но остались в игре и хорошо отреагировали при ограниченной возможности для ротации. Я очень доволен, мы играли до конца.

Постепенно мы будем вводить в состав вернувшихся игроков. Сейчас на подходе Стефан де Врей и Марсело Брозович. Мы работаем и будем в наилучшей форме к 22 августа», - рассказал Индзаги клубной пресс-службе.

Напомним, что «Интер» является действующим чемпионом Италии.