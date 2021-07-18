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​Роналду заинтриговал фанатов публикацией в «Инстаграме»

18 Июля 2021, 13:40,

Криштиану Роналду в воскресенье сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме». Звёздный португальский футболист предстал в стильном образе рядом с люковым автомобилем марки Rolls-Royce.

«День принятия решения», - так подписал фотографию Роналду, заинтриговав фанатов. Возможно, речь идёт о решении по поводу будущего футболиста на клубном уровне. Летом регулярно появлялись слухи, связывающие Криштиану с рядом клубов, в том числе с «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Впрочем, в «Ювентусе» отрицают грядущий отъезд их звёздного футболиста.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан ещё на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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0
Alex1972
18 Июля 2021, 16:14

Месси вручат ЗМ, а этому упырю капитанскую повязку, которую он не в первый раз выбросил... Каждому свое... Хе..

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Juve96
18 Июля 2021, 14:30

наверняка он этот Фантом на ЗМ поменял бы

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