​Роналду заинтриговал фанатов публикацией в «Инстаграме»

Криштиану Роналду в воскресенье сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме». Звёздный португальский футболист предстал в стильном образе рядом с люковым автомобилем марки Rolls-Royce.

«День принятия решения», - так подписал фотографию Роналду, заинтриговав фанатов. Возможно, речь идёт о решении по поводу будущего футболиста на клубном уровне. Летом регулярно появлялись слухи, связывающие Криштиану с рядом клубов, в том числе с «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Впрочем, в «Ювентусе» отрицают грядущий отъезд их звёздного футболиста.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан ещё на один сезон.