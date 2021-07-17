Роналду может продлить контракт с «Ювентусом» со значительным понижением оклада

В ближайшем будущем португальский форвард Криштиану Роналду обсудит пролонгацию сотрудничества с туринским «Ювентусом». Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.

По данным журналиста, ради продления сотрудничества 36-летний бомбардир согласен пойти на значительное уменьшение оклада. Заработная плата Криштиану может быть сокращена с 31 миллиона евро до 20 миллионов в год.

Напомним, что действующий контракт португальца со «старой синьорой» рассчитан до лета 2022 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Роналду провел 33 поединка, забил 29 голов и сделал три результативные передачи.