Роналду может продлить контракт с «Ювентусом» со значительным понижением оклада

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17 Июля 2021, 16:30,
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В ближайшем будущем португальский форвард Криштиану Роналду обсудит пролонгацию сотрудничества с туринским «Ювентусом». Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.
По данным журналиста, ради продления сотрудничества 36-летний бомбардир согласен пойти на значительное уменьшение оклада. Заработная плата Криштиану может быть сокращена с 31 миллиона евро до 20 миллионов в год.
Напомним, что действующий контракт португальца со «старой синьорой» рассчитан до лета 2022 года.
В минувшем сезоне чемпионата Италии Роналду провел 33 поединка, забил 29 голов и сделал три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
Пусть бегает, чего вы
Он и бесплатно не нужен. Задрали уже с этим статистом. Гонятся за новыми болелами, но скоро растеряют всех старых..
Не футбол, а сплошной дом престарелых.