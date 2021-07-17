Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
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Роналду может продлить контракт с «Ювентусом» со значительным понижением оклада

17 Июля 2021, 16:30,

В ближайшем будущем португальский форвард Криштиану Роналду обсудит пролонгацию сотрудничества с туринским «Ювентусом». Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.

По данным журналиста, ради продления сотрудничества 36-летний бомбардир согласен пойти на значительное уменьшение оклада. Заработная плата Криштиану может быть сокращена с 31 миллиона евро до 20 миллионов в год.

Напомним, что действующий контракт португальца со «старой синьорой» рассчитан до лета 2022 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Роналду провел 33 поединка, забил 29 голов и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (3)
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0
Pal Pay
17 Июля 2021, 16:51

Пусть бегает, чего вы

0
Juve164
17 Июля 2021, 16:49

Он и бесплатно не нужен. Задрали уже с этим статистом. Гонятся за новыми болелами, но скоро растеряют всех старых..

0
Карыч Кар
17 Июля 2021, 16:41

Не футбол, а сплошной дом престарелых.

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