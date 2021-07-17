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«Милан» объявил о переходе Жиру

17 Июля 2021, 13:47,

Французский форвард Оливье Жиру стал игроком «Милана». Об этом отрапортовала пресс-служба итальянского клуба.

34-летний футболист перебрался в стан «россонери» из лондонского «Челси».

Детали сделки пока не разглашаются, однако, по сведениям СМИ, за переход Жиру миланский клуб заплатил один миллион евро. Ожидалось, что с игроком буде подписано двухлетнее соглашение.

До переезда в Серию А Оливье поиграл за «Челси», «Арсенал» и ряд французских клубов.

В минувшем сезоне чемпионата Англии нападающий провел 17 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Оливье Жиру, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (1)
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0
White_Shark
17 Июля 2021, 14:19
Взял проклятый номер 9. Эх...
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