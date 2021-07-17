«Милан» объявил о переходе Жиру

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17 Июля 2021, 13:47,
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Французский форвард Оливье Жиру стал игроком «Милана». Об этом отрапортовала пресс-служба итальянского клуба.
34-летний футболист перебрался в стан «россонери» из лондонского «Челси».
Детали сделки пока не разглашаются, однако, по сведениям СМИ, за переход Жиру миланский клуб заплатил один миллион евро. Ожидалось, что с игроком буде подписано двухлетнее соглашение.
До переезда в Серию А Оливье поиграл за «Челси», «Арсенал» и ряд французских клубов.
В минувшем сезоне чемпионата Англии нападающий провел 17 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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