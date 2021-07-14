Донарумма – игрок «ПСЖ»

Итальянский вратарь, победитель чемпионата Европы 2020 года в составе сборной Италии Джанлуиджи Донарумма стал игроком парижского «ПСЖ». Об этом было объявлено официально.

Джанлуиджи Донарумма перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента после завершения контракта игрока с его родным клубом – «Миланом», в котором вратарь провел 8 лет.

Джанлуиджи Доннарумма дебютировал в составе «Милана» в возрасте 16 лет в матче против мадридского «Реала». За все время пребывания в клубе Доннарумма защищал ворота «Милана» в 227 матчах. Также Доннарумма является самым молодым игроком, которого когда-либо вызывали в стан сборной Италии.