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Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
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Донарумма – игрок «ПСЖ»

14 Июля 2021, 20:56,

Итальянский вратарь, победитель чемпионата Европы 2020 года в составе сборной Италии Джанлуиджи Донарумма стал игроком парижского «ПСЖ». Об этом было объявлено официально.

Джанлуиджи Донарумма перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента после завершения контракта игрока с его родным клубом – «Миланом», в котором вратарь провел 8 лет.

Джанлуиджи Доннарумма дебютировал в составе «Милана» в возрасте 16 лет в матче против мадридского «Реала». За все время пребывания в клубе Доннарумма защищал ворота «Милана» в 227 матчах. Также Доннарумма является самым молодым игроком, которого когда-либо вызывали в стан сборной Италии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Милан, ПСЖ, Сборная Италии, Трансферы футбола - лето 2021, Джанлуиджи Доннарумма, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (4)
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0
kalibr
14 Июля 2021, 22:07

По слухам, шейхи пообещали Кейлору, что он останется основным.

0
skywoker
14 Июля 2021, 21:54

куда им столько вратарей
навас в разы круче и пока еще не стар
на подмене вполне средненький рико

0
Bourgignon Alex
14 Июля 2021, 22:30

У богатых свои причуды...

0
Pal Pay
14 Июля 2021, 21:43

ПСЖ значит уже в финале ЛЧ 2021-2022? =)

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