Донарумма – игрок «ПСЖ»

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14 Июля 2021, 20:56,
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Итальянский вратарь, победитель чемпионата Европы 2020 года в составе сборной Италии Джанлуиджи Донарумма стал игроком парижского «ПСЖ». Об этом было объявлено официально.
Джанлуиджи Донарумма перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента после завершения контракта игрока с его родным клубом – «Миланом», в котором вратарь провел 8 лет.
Джанлуиджи Доннарумма дебютировал в составе «Милана» в возрасте 16 лет в матче против мадридского «Реала». За все время пребывания в клубе Доннарумма защищал ворота «Милана» в 227 матчах. Также Доннарумма является самым молодым игроком, которого когда-либо вызывали в стан сборной Италии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Милан, ПСЖ, Сборная Италии, Трансферы футбола - лето 2021, Джанлуиджи Доннарумма, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
По слухам, шейхи пообещали Кейлору, что он останется основным.
куда им столько вратарей
навас в разы круче и пока еще не стар
на подмене вполне средненький рико
У богатых свои причуды...
ПСЖ значит уже в финале ЛЧ 2021-2022? =)