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«Ювентус» отказался от трансфера Госенса

14 Июля 2021, 11:05,

Руководство туринского «Ювентуса» решило отказаться от подписания немецкого защитника Робина Госенса, выступающего в Серии А за «Аталанту». Об этом рапортует Calciomercato.

По данным источника, «старую синьору» отпугнула сумма компенсации за трансфер 27-летнего исполнителя. Бергамаски хотят выручить с продажи Госенса 50 миллионов евро.

В составе «Аталанты» Робин выступает с 2017 года. Трудовой договор защитника с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Госенс провел 32 поединка, записав на свой счет 11 забитых мячей и шесть результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Робин Госенс
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
14 Июля 2021, 12:07

По ходу Аталанту настигнет учесть Монако, Порту или Бенфики...

0
Juventini83
14 Июля 2021, 11:41
Да, очень хотелось видеть Робина в Юве, но 50 лямов на сегодня это перебор. 35 млн. адекватная цена, да и у Юве похоже денег особо нет.
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Sergo
14 Июля 2021, 11:20

По нынешним меркам, в условиях пандемии, это большая сумма, которую себе могут позволить выкинуть только шейхи. А, так, крутой защитник... Жаль.

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