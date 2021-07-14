«Ювентус» отказался от трансфера Госенса

|
14 Июля 2021, 11:05,
|
|
Руководство туринского «Ювентуса» решило отказаться от подписания немецкого защитника Робина Госенса, выступающего в Серии А за «Аталанту». Об этом рапортует Calciomercato.
По данным источника, «старую синьору» отпугнула сумма компенсации за трансфер 27-летнего исполнителя. Бергамаски хотят выручить с продажи Госенса 50 миллионов евро.
В составе «Аталанты» Робин выступает с 2017 года. Трудовой договор защитника с клубом рассчитан до лета 2023 года.
В прошлом сезоне чемпионата Италии Госенс провел 32 поединка, записав на свой счет 11 забитых мячей и шесть результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Робин Госенс
По ходу Аталанту настигнет учесть Монако, Порту или Бенфики...
По нынешним меркам, в условиях пандемии, это большая сумма, которую себе могут позволить выкинуть только шейхи. А, так, крутой защитник... Жаль.