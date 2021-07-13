​Моуринью показал, как игроки «Ромы» поют перед ужином

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью разместил видео на своей страничке в «Инстаграме». Португальский специалист показал, как его подопечные перед ужином спели клубный гимн «Ромы». Футболисты подняли над головами салфетки по аналогии с действиями тиффози, поднимающими клубные шарфы во время исполнения гимна на стадионе. В определённый момент игроки взобрались на стулья и продолжили петь.

Напомним, «Рома» начала предсезонную подготовку под руководством Жозе Моуринью на прошлой неделе. В новом сезоне римляне будут выступать во внутренних турнирах, а также в Лиге конференций.