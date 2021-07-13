«Милан» установил ценник на Хёуге

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13 Июля 2021, 15:57,
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Нападающий «Милана» Йенс Хёуге может сменить клуб в это трансферное окно, передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что миланцы готовы расстаться с игроком за 14 миллионов евро.
Игроком интересовался «Вольфсбург», однако пока неизвестно, сумеет ли руководство немецкого клуба заплатить данную сумму за норвежца.
Напомним, что Хёуге перешёл в «Милан» из норвежского клуба «Будё-Глимт» в 2020 году за пять миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич согласился на переход в «Милан».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Йенс Хеуге