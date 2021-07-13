«Милан» установил ценник на Хёуге

Нападающий «Милана» Йенс Хёуге может сменить клуб в это трансферное окно, передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что миланцы готовы расстаться с игроком за 14 миллионов евро.

Игроком интересовался «Вольфсбург», однако пока неизвестно, сумеет ли руководство немецкого клуба заплатить данную сумму за норвежца.

Напомним, что Хёуге перешёл в «Милан» из норвежского клуба «Будё-Глимт» в 2020 году за пять миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич согласился на переход в «Милан».