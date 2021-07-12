«Интер» разорвал контракт с Жоау Мариу

Португальский полузащитник Жоау Мариу покинул «Интер» на правах свободного агента, передаёт пресс-служба миланского клуба. Сообщается, что стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до июня 2022 года.

Жоау Мариу стал игроком «Интера» в 2016 году. Футболист перешёл из «Спортинга» за 40 миллионов евро, однако так и не сумел проявить себя в чемпионате Италии. Он также выступал в составе «Вест Хэма» и московского «Локомотива» на правах аренды.

Последний сезон португалец отыграл за «Спортинг» на правах аренды. На его счету 34 матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.