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«Интер» разорвал контракт с Жоау Мариу

12 Июля 2021, 20:17,

Португальский полузащитник Жоау Мариу покинул «Интер» на правах свободного агента, передаёт пресс-служба миланского клуба. Сообщается, что стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до июня 2022 года.

Жоау Мариу стал игроком «Интера» в 2016 году. Футболист перешёл из «Спортинга» за 40 миллионов евро, однако так и не сумел проявить себя в чемпионате Италии. Он также выступал в составе «Вест Хэма» и московского «Локомотива» на правах аренды.

Последний сезон португалец отыграл за «Спортинг» на правах аренды. На его счету 34 матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Интер Милан, Жоау Мариу
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