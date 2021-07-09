​Сарри прокомментировал инцидент с Луисом Альберто

Полузащитник Луис Альберто не явился вовремя в расположение «Лацио» после отпуска. Клуб уже оштрафовал игрока, и теперь непонятно, что будет дальше. Поговаривают, что Альберто решительно настроен уйти из стана «лациале» в летнее трансферное окно. На пресс-конференции инцидент прокомментировал главный тренер команды Маурицио Сарри.

«Луис Альберто не присоединился к команде, поэтому у клуба с ним возникли проблемы. Я жду, когда Луис объяснит своим партнёрам по команде и мне, почему он так поступит. Если он объяснится, проблем не будет», - высказался Сарри.

Луис Альберто выступает за «Лацио» с лета 2016 года.