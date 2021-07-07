Марушич близок к продлению контракта с «Лацио»

«Лацио» близок к продлению контракта с черногорским полузащитником Адамом Марушичем и должен заключить с ним четырехлетнее соглашение, сообщает Football Italia.

Новый тренер «лациалле» Маурицио Сарри начал планировать сезон 2021–2022 годов, и болельщики ожидают некоторых изменений в составе в ближайшие недели.

Сообщается, что черногорец близок к тому, чтобы остаться в Риме ещё на 4 года.

Утверждается, что 28-летний игрок подпишет контракт до июня 2025 года с повышением зарплаты до 1,5 миллиона евро за сезон.

Текущая сделка с футболистом сборной Черногории истекает в июне 2022 года, и о новой сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Марушич провел за «Лацио» 36 матчей, отметился двумя голами и тремя голевыми пасами.