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«Атлетико» начал подыскивать резервного голкипера

07 Июля 2021, 10:14,

Мадридский «Атлетико» подыскивает резервного вратаря, об этом сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, руководство чемпиона Испании проявляет заинтересованность в трансфере шведского голкипера Робина Ольсена, правами на которого владеет «Рома». «Матрасники» уже направили в римский клуб запрос по 31-летнему футболисту.

В прошлом сезоне скандинав выступал на правах аренды за «Эвертон». Ольсен принял участие в семи поединках английской Премьер-лиги, в которых пропустил девять голов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Робин Ольсен
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