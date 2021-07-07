«Атлетико» начал подыскивать резервного голкипера

Мадридский «Атлетико» подыскивает резервного вратаря, об этом сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, руководство чемпиона Испании проявляет заинтересованность в трансфере шведского голкипера Робина Ольсена, правами на которого владеет «Рома». «Матрасники» уже направили в римский клуб запрос по 31-летнему футболисту.

В прошлом сезоне скандинав выступал на правах аренды за «Эвертон». Ольсен принял участие в семи поединках английской Премьер-лиги, в которых пропустил девять голов.