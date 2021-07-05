ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Форвард сборной Украины Довбик может перейти «Торино»

05 Июля 2021, 19:49,

Форвард сборной Украины и «Днепра-1» Артём Довбик может перебраться в чемпионат Италии, передаёт Tuttosport. Сообщается, что после яркого выступления на Евро-2020, игроком интересуется «Торино».

Основной нападающий «Торино» Андреа Белотти может покинуть клуб в это трансферное окно, поэтому в Турине обратили внимание на 24-летнего украинца. Итальянцы готовы предложить за игрока 10 миллионов евро.

Напомним, что Артём Довбик вместе со сборной Украины добрался до четвертьфинала Евро-2020, в котором украинцы уступили сборной Англии со счетом 0:4. Сам нападающий дебютировал на турнире, выйдя на замену в 1/8 финала против сборной Швеции, и забил победный гол, который позволил команде Шевченко пройти в следующий раунд.

0
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Торино, Трансферы футбола - лето 2021, Днепр-1, Артем Довбик
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола