Форвард сборной Украины Довбик может перейти «Торино»

Форвард сборной Украины и «Днепра-1» Артём Довбик может перебраться в чемпионат Италии, передаёт Tuttosport. Сообщается, что после яркого выступления на Евро-2020, игроком интересуется «Торино».

Основной нападающий «Торино» Андреа Белотти может покинуть клуб в это трансферное окно, поэтому в Турине обратили внимание на 24-летнего украинца. Итальянцы готовы предложить за игрока 10 миллионов евро.

Напомним, что Артём Довбик вместе со сборной Украины добрался до четвертьфинала Евро-2020, в котором украинцы уступили сборной Англии со счетом 0:4. Сам нападающий дебютировал на турнире, выйдя на замену в 1/8 финала против сборной Швеции, и забил победный гол, который позволил команде Шевченко пройти в следующий раунд.