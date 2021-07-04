Жозе Моуринью хочет видеть Марсело в составе «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью позвонил ветерану «Реала» Марсело, чтобы поговорить о возможном присоединении игрока к «волкам». Согласно сообщениям из Италии, бывший наставник команды Ла Лиги связался с бразильцем, чтобы убедить его перейти в римский клуб и заменить травмированного Леонардо Спинаццолу.

Итальянский журналист Никколо Скира, специализирующийся на трансферах, утверждает, что именно португалец выступили с инициативой связаться с Марсело, чей контракт истекает в 2022 году, и с которым тренер пересекался в период с 2010 по 2013 год в «Реале». Также сообщается, что сам Марсело намерен остаться в «Реале».

На данный момент бразильский защитник готовится к новому сезону в составе «бланкос». Марсело был назначен капитаном команды после ухода из клуба Серхио Рамоса