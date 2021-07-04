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Моуринью высказал огорчение травмой Спинаццолы

04 Июля 2021, 20:21,

Новый тренер «Ромы» Жозе Моуринью выразил огорчение «ужасной потерей» левого защитника Леонардо Спинаццолы, выбывшего из строя на 6 месяцев из-за травмы, полученной игроком в матче четвертьфинала Евро-2020 с Бельгией, как раз в день прибытия Жозе Моуринью в Рим.

«Это ужасная потеря для сборной Италии, но, представьте, насколько ужасна эта потеря для меня. Он не будет играть полгода», - сказал Моуринью в интервью Talk Sport.

Бывший тренер «Тоттенхэма» возвращается в Италию через 11 лет после того, как добыл требл с «Интером» в 2010 году.

«Мы все сожалеем о потере Спинаццолы, но это футбол, и мы должны быть готовы ко всему», - сказал Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Рома, Жозе Моуринью, Леонардо Спинаццола
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