Дибала согласился продлить контракт с «Ювентусом»

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03 Июля 2021, 15:42,
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Аргентинский форвард Пауло Дибала определился со своим будущим. Как сообщает Tuttosport, нападающий принял предложение «старой синьоры» о новом контракте.
По данным источника, стороны подпишут долгосрочный контракт с заработной платой в размере десяти миллионов евро.
Дибала выступает в составе туринского «Ювентуса» с лета 2015 года. Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2022 года.
В минувшем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 20 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала