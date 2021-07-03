Дибала согласился продлить контракт с «Ювентусом»

Аргентинский форвард Пауло Дибала определился со своим будущим. Как сообщает Tuttosport, нападающий принял предложение «старой синьоры» о новом контракте.

По данным источника, стороны подпишут долгосрочный контракт с заработной платой в размере десяти миллионов евро.

Дибала выступает в составе туринского «Ювентуса» с лета 2015 года. Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2022 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 20 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.