Стротман проходит медобследование в «Кальяри»

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01 Июля 2021, 17:03,
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Нидерландский полузащитник Кевин Стротман проходит медицинское обследование в итальянском «Кальяри» и уже сегодня может быть представлен в качестве игрока клуба, сообщает Tuttumercatoweb. По данным издания, Стротман перейдет в «Кальяри» на правах годичной аренды с возможностью продления еще на один сезон.
Нынешний клуб голландца французский «Марсель», по данным СМИ, способствует данному переходу и оставляет часть обязательств по зарплате футболиста на себе. Последние полгода Стротман выступал в аренде за другой итальянский клуб «Дженоа», что повлияло на окончательное желание футболиста вернуться в Италию из Франции.
В период с 2013 по 2018 год Стротман был игроком «Ромы», после чего перешел в «Марсель», которому принадлежит до сих пор. На счету футболиста 46 матчей за национальную сборную Нидерландов.
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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
|Теги: Марсель, Кальяри, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Кевин Стротман