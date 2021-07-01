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Брозович может заменить Пьянича в «Барселоне»

01 Июля 2021, 10:22,

Полузащитник сборной Хорватии Марсело Брозович, выступающий на клубном уровне за миланский «Интер», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Об этом информирует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Руди Галетти.

По сведениям журналиста, подписать 28-летнего хорвата желает каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» рассматривают Брозовича в качестве альтернативы Миралему Пьяничу. Босниец может вернуться в туринский «Ювентус» этим летом.

Трудовое соглашение Марсело с «нерадзурри» рассчитано до лета 2022 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник провел 33 встречи, отметившись двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Марсело Брозович
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