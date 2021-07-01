«Интер» нацелился на защитника «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в чемпионате Италии, информирует Mundo Deportivo. В услугах 29-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер». Руководство «нерадзурри» уже начало работу по трансферу испанца.

Действующий трудовой договор Роберто с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2022 года. Ранее появилась информация, что каталонцы планируют пролонгировать сотрудничество с игроком.

В составе «Барселоны» Серхи выступает с июля 2013 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании Роберто сыграл 15 матчей, забил гол и отдал два ассиста.