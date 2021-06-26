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​Тео Эрнандес покрасил волосы в цвета «Милана»

26 Июня 2021, 18:53,

Защитник «Милана» Тео Эрнандес сдержал обещание и покрасил волосы в клубные цвета. Соответствующую фотографию 23-летний футболист опубликовал на своей страничке в «Инстаграме».

«Обещания должны выполняться», - такими словами сопроводил фотографию Эрнандес. Он обещал покрасить волосы, если «Милан» сможет выйти в Лигу чемпионов. «Россонери» это удалось – команда Стефано Пиоли заняла второе место по итогам сезона Серии А.

Тео Эрнандес в 45 матчах завершившегося сезона в различных соревнованиях записал на свой счёт 8 голов и 8 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Тео Эрнандес
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