​Тео Эрнандес покрасил волосы в цвета «Милана»

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26 Июня 2021, 18:53,
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Защитник «Милана» Тео Эрнандес сдержал обещание и покрасил волосы в клубные цвета. Соответствующую фотографию 23-летний футболист опубликовал на своей страничке в «Инстаграме».
«Обещания должны выполняться», - такими словами сопроводил фотографию Эрнандес. Он обещал покрасить волосы, если «Милан» сможет выйти в Лигу чемпионов. «Россонери» это удалось – команда Стефано Пиоли заняла второе место по итогам сезона Серии А.
Тео Эрнандес в 45 матчах завершившегося сезона в различных соревнованиях записал на свой счёт 8 голов и 8 результативных передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Тео Эрнандес