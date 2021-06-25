​Владелец «Лидса» сделал предложение по покупке клуба Серии А

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани пытается приобрести «Салернитану», которая завоевала право выступить в Серии А.

«Да, мы сделали конкретное предложение, подчеркнув, что оно действительно в течение 10 дней. Были встречи между консультантами, но ответа не последовало. Наверняка ответ будет в ближайшие часы», - рассказал Радриццани La Citta.

Отметим, что приближается дедлайн, к которому Клаудио Лотито, уже владеющий «Лацио», должен продать «Салернитану». Если сделка не состоится, клуб не сможет заявиться в Серию А. Правила не допускают участие в лиге двух клубов с одним владельцем.