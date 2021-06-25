Моуринью отреагировал на слова Тотти

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на слова легенды римского клуба Франческо Тотти. «Император» в одном из интервью назвал португальца лучшим тренером в мире.

«Франческо, благодарю тебя за такие слова. Очень жаль, что я опоздал на четыре года. Был бы горд тренировать тебя», - написал специалист в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Моуринью подписал контракт с итальянским клубом до лета 2024 года. До переезда в «Рому» португалец тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».

В прошлом сезоне чемпионата Италии «волки» финишировали на седьмом месте в турнирной таблице.