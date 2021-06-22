Чалханоглу: «Мы хотим выиграть Скудетто, как и в прошлом сезоне»

Новый полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу дал первое интервью после перехода из «Милана» на правах свободного агента.

- Я очень счастлив, перейти в «Интер» - это здорово», - заявил хавбек клубному ТВ. - Это отличная команда, отличный клуб, отличная атмосфера и отличные фанаты. Я знаю, что значит мой переход, это действительно сенсация.

- Мы хотим выиграть Скудетто, как и в прошлом сезоне. Я уже говорил с Симоне Индзаги. Я знаю его тактическую схему, и мне понравилась сама беседа с ним, - добавил Чалханоглу.

Напомним, что ранее Хакан Чалханоглу играл в «Милане» и в 172 матчах забил 32 гола.