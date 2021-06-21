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​Чалханоглу: «Завтра подпишу контракт с «Интером»

21 Июня 2021, 16:38,

Хакан Чалханоглу действительно сменит «Милан» на «Интер» и угодит в немилость к болельщикам «россонери».

«Да, я достиг соглашения с «Интером». Завтра улетаю в Милан и подпишу контракт», - рассказал Чалханоглу турецкому TRT Spor.

Хакан Чалханоглу достанется «Интеру» бесплатно как свободный агент. По данным итальянского инсайдера Фабрицио Романо, турецкий полузащитник подпишет трудовое соглашение на три сезона с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон и бонусом в размере 1 миллиона евро.

Отметим, что Хакан Чалханоглу выступал за «Милан» с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Хакан Чалханоглу
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Комментарии (1)
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0
Карыч Кар
21 Июня 2021, 16:59

Зачем это чудо от кузенов?

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