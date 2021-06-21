​Чалханоглу: «Завтра подпишу контракт с «Интером»

Хакан Чалханоглу действительно сменит «Милан» на «Интер» и угодит в немилость к болельщикам «россонери».

«Да, я достиг соглашения с «Интером». Завтра улетаю в Милан и подпишу контракт», - рассказал Чалханоглу турецкому TRT Spor.

Хакан Чалханоглу достанется «Интеру» бесплатно как свободный агент. По данным итальянского инсайдера Фабрицио Романо, турецкий полузащитник подпишет трудовое соглашение на три сезона с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон и бонусом в размере 1 миллиона евро.

Отметим, что Хакан Чалханоглу выступал за «Милан» с 2017 года.