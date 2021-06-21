​Конте готовится к творческому отпуску

Антонио Конте покинул «Интер» после чемпионского сезона из-за разных взглядов на будущее команды с руководителями клуба. Теперь 51-летний специалист готовится к творческому отпуску длиной в сезон.

«Это будет год, в течение которого я постараюсь изучить и исследовать определённые ситуации. Я хочу максимально использовать эту нежелательную ситуацию. Но это нормально. Я воспользуюсь этим периодом, чтобы побыть с семьёй и посмотреть футбол, который всегда развивается», - рассказал Конте в интервью Radio Anch’io Sport.

Напомним, что новым главным тренером «Интера» стал Симоне Индзаги, который ранее работал в «Лацио».