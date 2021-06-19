«Тоттенхэм» претендует на полузащитника «Лацио»

Хавбек римского «Лацио» Хоакин Корреа попал в сферу интересов очередного английского клуба. По данным журналиста Николо Скира, подписать аргентинского футболиста желает лондонский «Тоттенхэм» «Тоттенхэм».

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Арсенала». Римский клуб рассчитывает выручить с трансфера Корреа порядка 40-45 миллионов евро. Действующее соглашение 26-летнего футболиста с «орлами» истекает в 2024 году.

Хоакин провел 28 поединков в минувшем сезоне чемпионата Италии. Аргентинец записал себе в актив восемь забитых мячей (один - с пенальти) и три результативные передачи.