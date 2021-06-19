«Ювентус» нашёл замену Буффону

|
19 Июня 2021, 09:29,
|
|
Колумбийский вратарь Давид Оспина может сменить «Наполи» на другой итальянский клуб. Об этом информирует издание Corriere dello Sport.
Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 32-летнего футболиста проявляет туринский «Ювентус», который подыскивает нового голкипера после расставания с Джанлуиджи Буффоном.
Также в услугах Оспины заинтересованы «Аталанта» и «Фиорентина». Действующий контракт игрока с «Наполи» истекает летом следующего года.
В минувшем розыгрыше Серии А колумбиец провел 16 поединков, в которых пропустил 11 мячей.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Давид Оспина