«Ювентус» нашёл замену Буффону

Колумбийский вратарь Давид Оспина может сменить «Наполи» на другой итальянский клуб. Об этом информирует издание Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 32-летнего футболиста проявляет туринский «Ювентус», который подыскивает нового голкипера после расставания с Джанлуиджи Буффоном.

Также в услугах Оспины заинтересованы «Аталанта» и «Фиорентина». Действующий контракт игрока с «Наполи» истекает летом следующего года.

В минувшем розыгрыше Серии А колумбиец провел 16 поединков, в которых пропустил 11 мячей.