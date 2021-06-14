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​Буффон подтвердил, что продолжит карьеру

14 Июня 2021, 16:48,

43-летний Джанлуиджи Буффон не повесит перчатки на гвоздь эти летом. Об этом он рассказал La Gazzetta dello Sport.

«Уверен, что я продолжу, потому что чувствую себя сильным. У меня на столе много предложений. Есть команды из Лиги чемпионов, которые предложили мне лидирующую роль. Есть команды, которые стремятся выиграть Лигу чемпионов, но хотят, чтобы я был запасным, как было в «Ювентусе». Есть вариант с возвращением у истокам, который усиливает мою мотивацию. Через 3-4 дня я приму решение», - сказал Буффон.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон может вернуться в «Парму», которая вылетела в Серию Б.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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