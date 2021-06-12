​Гравина допускает исключение «Ювентуса» из Серии А

«Ювентус» продолжает поддерживать проект Суперлиги, что может обернуться для клуба санкциями не только со стороны УЕФА. Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина допускает исключение «старой синьоры» из чемпионата.

«Возможное исключение «Ювентуса»? Надеюсь, этого не произойдёт. Посмотрим, что решат компетентные органы. Но одно можно сказать наверняка: есть правила, которым нужно следовать, если мы хотим оставаться едиными - как на национальном, так и на международном уровне», - цитирует Гравину Football Italia.

В своё время Габриэле Гравина уже говорил, что «Ювентус» может быть исключён из Серии А, если останется в Суперлиге.

Ранее УЕФА приостановил дисциплинарное производство в отношении «Ювентуса», «Барселоны» и «Реала».