«Милан» не оставляет попыток продлить контракт с Чалханоглу

Продолжаются переговоры между руководством «Милана» и турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу о подписании нового трудового соглашения. Об этом информирует Sky Sports.

Британские журналисты отмечают, что стороны продолжают переговоры, но пока не могут договориться о деталях сделки. Действующее трудовое соглашение турецкого футболиста с «россонери» рассчитано до конца текущего месяца.

Ранее СМИ сообщалось об интересе к Чалханоглу со стороны «Ливерпуля» и туринского «Ювентуса».

В прошлом сезоне Хакан сыграл 33 поединка в Серии А, забил четыре гола и сделал девять результативных передач.