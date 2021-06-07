Ди Франческо может перейти в «Верону»

26-летний итальянский вингер Федерико ди Франческо, связанный контрактными обязательствами с «Сассуоло», может перейти в «Верону». Журналисты Calciomercato считают, что итальянец, приходящийся сыном экс-главному тренеру «Кальяри» Эусебио ди Франческо, готов вернуться в Серию А после сезона во второй лиге Италии.

Его временным работодателем был СПАЛ, но арендное соглашение истекает в конце этого месяца. Трансфер ди Франческо оценивается в 3,2 миллиона евро, в то время как контракт Федерико с «Сассуолло» теряет юридическую силу летом 2022 года. Интересно, что ди Франческо-старший может возглавить как раз-таки «Верону».