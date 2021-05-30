Иммобиле и Ачерби поблагодарили Индзаги за работу в «Лацио»

Разочарованное уходом главного тренера Симоне Индзаги в «Интер» руководство «Лацио» в официальном сообщении поблагодарило наставника за работу, не указав его имени. Тем не менее, лидеры римской команды Чиро Иммобиле и Франческо Ачерби выразили бывшему рулевому благодарность в социальных сетях.

- Мы провели пять лет вместе плечом к плечу ради интересов команды, - написал Иммобиле. - Мы прошли сквозь радость и боль, печали и поражения. Вы помогли мне устроить свою жизнь, и я всегда буду за это благодарен. Желаю вам всего самого лучшего, потому что вы этого заслуживаете.

- Спасибо, Мистер, за три года, проведенные вместе, вы очень хотели моего появления здесь. Я ощущал свою значимость и видел доверие, - добавил Ачерби.