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Иммобиле и Ачерби поблагодарили Индзаги за работу в «Лацио»

30 Мая 2021, 21:52,

Разочарованное уходом главного тренера Симоне Индзаги в «Интер» руководство «Лацио» в официальном сообщении поблагодарило наставника за работу, не указав его имени. Тем не менее, лидеры римской команды Чиро Иммобиле и Франческо Ачерби выразили бывшему рулевому благодарность в социальных сетях.

- Мы провели пять лет вместе плечом к плечу ради интересов команды, - написал Иммобиле. - Мы прошли сквозь радость и боль, печали и поражения. Вы помогли мне устроить свою жизнь, и я всегда буду за это благодарен. Желаю вам всего самого лучшего, потому что вы этого заслуживаете.

- Спасибо, Мистер, за три года, проведенные вместе, вы очень хотели моего появления здесь. Я ощущал свою значимость и видел доверие, - добавил Ачерби.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лацио, Чиро Иммобиле, Симоне Индзаги, Франческо Ачерби
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