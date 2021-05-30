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Буффон назвал самые сложные и лучшие моменты в «Ювентусе»

30 Мая 2021, 14:46,

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поговорил о втором прощании с командой. Легендарный вратарь три года назад уже уходил из стана «старой синьоры», но спустя год в «ПСЖ» вернулся.

- Победа в Кубке Италии была отличным способом попрощаться, - заявил Буффон клубному телевидению. - Это было мощное прощание. У меня было похожее три года назад, но к этому нельзя привыкнуть. Все было естественно.

Я стал «ювентино», я счастливее, чем обычно. Лучший момент был в Триесте, когда мы выиграли титул в 2012 году с Антонио Конте. Я мог уйти за шесть лет до этого и всерьез об этом размышлял, но решил остаться. Был сложный отрезок с 2006 по 2012 год, но жизнь меня вознаградила, - заявил Буффон.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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