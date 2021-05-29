Аллегри хочет вернуть Пьянича в «Ювентус»

|
29 Мая 2021, 11:40,
|
|
Боснийский хавбек Миралем Пьянич, не сумевший проявить себя в каталонской «Барселоне», может вернуться в туринский «Ювентус», об этом рапортует Todofichajes.
Новый главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри является инициатором возвращения 31-летнего футболиста. «Сине-гранатовые» готовы продать Миралема за 50 миллионов евро. Туринский гранд не устраивают запросы «Барселоны», стороны могут обсудить аренду игрока.
Пьянич перешел в каталонский клуб в сентябре 2020 года. Босниец заключил с «сине-гранатовыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2024 года.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Миралем Пьянич
Последних 2 года в Юве ходил пешком, почти все передачи поперечные и назад. Нафиг нужен.
Трансфер который тогда произошёл Пьянича на Артура ,не оправдал обе стороны ,особенно Барсу ,которая мариновала Пьянича как только возможно. Пьянич в Юве был железно основным игроком и играл на очень высоком уровне ,но боссы Юве сделали глупость продав его ,Артур уж точно дивидендов не принёс Ювентусу ,был провал трансфера .
50 лямов за 31 летнего игрока скамейки, многовато.
Алегри собирает старую сеньору в старой сеньоре , пусть берет )) вроде его не держат в барсе ))