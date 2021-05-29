Аллегри хочет вернуть Пьянича в «Ювентус»

Боснийский хавбек Миралем Пьянич, не сумевший проявить себя в каталонской «Барселоне», может вернуться в туринский «Ювентус», об этом рапортует Todofichajes.

Новый главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри является инициатором возвращения 31-летнего футболиста. «Сине-гранатовые» готовы продать Миралема за 50 миллионов евро. Туринский гранд не устраивают запросы «Барселоны», стороны могут обсудить аренду игрока.

Пьянич перешел в каталонский клуб в сентябре 2020 года. Босниец заключил с «сине-гранатовыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2024 года.