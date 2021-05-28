Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Интер» продлил контракт с Бастони

28 Мая 2021, 18:50,

«Интер» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с защитником Алессандро Бастони. 22-летний футболист поставил подпись под трудовым договором, рассчитанным до конца июня 2024 года.

Алессандро Бастони выступает за «Интер» с лета 2019 года после трансфера из «Пармы». В завершившемся чемпионском сезоне защитник провёл 41 матч. Качественная игра за «Интер» позволила Бастони осенью прошлого года дебютировать за сборную Италии.

Отметим, что в ближайшее время «Интер» должен назвать имя нового главного тренера команды. На днях эту должность покинул Антонио Конте.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Алессандро Бастони
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