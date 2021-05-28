Президент «Лацио» - об уходе Индзаги: «Он передумал за одну ночь»

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28 Мая 2021, 09:34,
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Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито отреагировал на уход Симоне Индзаги с поста рулевого команды.
«Я был очень огорчен, он изменил свое решение за одну ночь. У нас была договоренность о новом контракте. Симоне должен был поставить подпись, однако внезапно передумал. Он не связался с нашим секретарем, несмотря на предварительную договоренность», - передает слова руководителя Calciomercato.
Ранее СМИ сообщили, что Индзаги может занять пост главного тренера миланского «Интера». Накануне «нерадзурри» объявили об уходе из команды Антонио Конте.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Симоне Индзаги, Клаудио Лотито
Даже динамовец Бесков тренировал злейших врагов-спартаковцев. И небезуспешно! А Лацио и Интер дружбаны. Вот только был бы толк от Индзаги! Ведь ему надо повышать уровень. Удачи, синьор Симоне!
О времена , о нравы...