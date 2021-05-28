Президент «Лацио» - об уходе Индзаги: «Он передумал за одну ночь»

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито отреагировал на уход Симоне Индзаги с поста рулевого команды.

«Я был очень огорчен, он изменил свое решение за одну ночь. У нас была договоренность о новом контракте. Симоне должен был поставить подпись, однако внезапно передумал. Он не связался с нашим секретарем, несмотря на предварительную договоренность», - передает слова руководителя Calciomercato.

Ранее СМИ сообщили, что Индзаги может занять пост главного тренера миланского «Интера». Накануне «нерадзурри» объявили об уходе из команды Антонио Конте.