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Президент «Лацио» - об уходе Индзаги: «Он передумал за одну ночь»

28 Мая 2021, 09:34,

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито отреагировал на уход Симоне Индзаги с поста рулевого команды.

«Я был очень огорчен, он изменил свое решение за одну ночь. У нас была договоренность о новом контракте. Симоне должен был поставить подпись, однако внезапно передумал. Он не связался с нашим секретарем, несмотря на предварительную договоренность», - передает слова руководителя Calciomercato.

Ранее СМИ сообщили, что Индзаги может занять пост главного тренера миланского «Интера». Накануне «нерадзурри» объявили об уходе из команды Антонио Конте.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Симоне Индзаги, Клаудио Лотито
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Комментарии (2)
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0
Карыч Кар
28 Мая 2021, 10:50

Даже динамовец Бесков тренировал злейших врагов-спартаковцев. И небезуспешно! А Лацио и Интер дружбаны. Вот только был бы толк от Индзаги! Ведь ему надо повышать уровень. Удачи, синьор Симоне!

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ARTUR
28 Мая 2021, 10:10

О времена , о нравы...

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