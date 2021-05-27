«Лацио» подтвердил уход Индзаги

«Лацио» выступил с заявлением по поводу ухода Симоне Индзаги с поста главного тренера клуба.

«Мы уважаем решение тренера и игрока, который долгое время был связан с нашей семьёй и многочисленными успехами «Лацио», - говорится в заявлении римского клуба.

По информации СМИ, итальянский специалиста в ближайшее время станет главным тренером «Интера», который совсем недавно покинул Антонио Конте, приведший клуб к чемпионству.

«Лацио» под руководством Индзаги занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отстав от четвертого места, которое является лигочемпионским, на десять зачетных баллов.