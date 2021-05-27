Индзаги в ближайшие часы станет тренером «Интера»

Наставник «Лацио» Симоне Индзаги всё-таки возглавит «Интер».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», итальянский специалист подпишет с миланским клубом контракт на два года. Все бумаги должны быть оформлены уже в ближайшие часы, после чего Индзаги официально станет главным тренером «Интера».

Напомним, что в прошлом сезоне «нерадзурри» тренировал Антонио Конте, который впервые за долгое время привёл клуб к чемпионству.

Римский клуб под руководством Индзаги расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, при этом «Лацио» дошёл до 1/8 финала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил «Баварии».