Индзаги в ближайшие часы станет тренером «Интера»

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27 Мая 2021, 20:50,
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Наставник «Лацио» Симоне Индзаги всё-таки возглавит «Интер».
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», итальянский специалист подпишет с миланским клубом контракт на два года. Все бумаги должны быть оформлены уже в ближайшие часы, после чего Индзаги официально станет главным тренером «Интера».
Напомним, что в прошлом сезоне «нерадзурри» тренировал Антонио Конте, который впервые за долгое время привёл клуб к чемпионству.
Римский клуб под руководством Индзаги расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, при этом «Лацио» дошёл до 1/8 финала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил «Баварии».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Лацио, Симоне Индзаги
Вряд ли Интер серьёзно при нём прибавит, но посмотрим. И вряд ли большие деньги дадут на трансферы, Конте не зря ушёл. Придётся тащить за счёт недюжинного футбольного таланта.