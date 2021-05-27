Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Кокорин опубликовал загадочное фото

27 Мая 2021, 17:47,

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал на своей страничке в Instagram загадочное фото. Судя по фону, футболист находится на больничной койке. При этом о проблемах со здоровьем у Кокорина ранее не сообщалось. Только недавно форвард восстановился от травмы.

По данным популярного канала «Мутко против» в Telegram, после возвращения из Италии в Россию Кокорин занялся своей внешностью и отправился в институт пластической хирургии и косметологии.

Во второй части сезона Александр Кокорин четыре раза появился на поле в матче Серии А. Российский форвард даже ни разу не пробил по воротам.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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Комментарии (2)
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0
kalibr
27 Мая 2021, 18:34

Джуниор -2

0
ARTUR
27 Мая 2021, 18:26

обдолбаный

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