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«Милан» предложил Пиоли новый контракт

27 Мая 2021, 12:45,

«Милан» планирует подписать новое трудовое соглашение с главным тренером команды Стефано Пиоли. Как сообщает инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта, стороны ведут переговоры о продлении контракта до 2023 года.

Журналист сообщает, что руководство «россонери» довольно работой тренера и хочет сохранить его у руля команды.

Пост наставника «Милана» Пиоли занимает с осени 2019 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии команда заняла второе место, уступив пальму первенства другому миланскому коллективу - «Интеру».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Стефано Пиоли
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