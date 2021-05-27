«Милан» предложил Пиоли новый контракт

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27 Мая 2021, 12:45,
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«Милан» планирует подписать новое трудовое соглашение с главным тренером команды Стефано Пиоли. Как сообщает инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта, стороны ведут переговоры о продлении контракта до 2023 года.
Журналист сообщает, что руководство «россонери» довольно работой тренера и хочет сохранить его у руля команды.
Пост наставника «Милана» Пиоли занимает с осени 2019 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии команда заняла второе место, уступив пальму первенства другому миланскому коллективу - «Интеру».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Стефано Пиоли